Dopo il campionato, torna anche la Champions League. L'Inter vuole cancellare la sconfitta rimediata in casa del Real Madrid all'esordio stagionale: l'obiettivo è fare subito bottino pieno domani contro il Club Brugge per rimettersi in pista, sperando di entrare poi nelle prime otto del maxi girone. In conferenza stampa al fianco di Cristian Chivu c'è Manuel Akanji, qui le sue parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile.

Quanto sono importanti le prossime due di Champions League in casa?"Sono molto importanti, ma iniziamo a pensare a quella di domani, dopodiché ci concentreremo sul resto. Abbiamo perso la prima partita, ma vogliamo fare un passo in avanti".

Hai anche tu l'idea che ci sia più voglia di far bene in Champions?"L'obiettivo è entrare nelle prime otto, vedremo poi cosa succederà. Ci sono tante cose diverse rispetto all'anno scorso, cominciamo però a far bene vincendo la partita di domani".

Su cosa si basa la convinzione di far bene anche in Champions?"Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare. In campionato abbiamo pareggiato solo una partita, abbiamo grande fiducia, abbiamo una grande squadra, direi più profonda rispetto al passato. E' importante che tutti stiano bene, sono veramente fiducioso su questa stagione

Hai visto cosa sta accadendo al City?"Ovviamente non sono molto preoccupato su quello che sta succedendo, ma sono concentrato sull’Inter. Sono in contatto con qualche compagno ma sono concentrato sull'Inter. Non so cosa succederà, spero di tenermi i trofei, questa è la cosa più importante per me ovviamente

Hai scambiato qualche messaggio con Sommer?"Sommer è un grande amico ma domani per 90 minuti non saremo amici e spero ovviamente di batterlo".

In cosa siete migliorati più delle altre?“Il mio secondo anno, mi sento bene qui. Vedremo cosa accadrà, ma vogliamo andare lontano in Champions League. Ci sentiamo molto bene ma è ancora presto, vogliamo andare più avanti in Champions League, speriamo di ripeterci in Italia e in Champions vedremo"

Partita da non sbagliare?Il nostro obiettivo è battere il Bruges ma non la definirei un'ultima spiaggia per finire tra le prime otto. Ma il nostro obiettivo è cominciare a vincere già da domani".