L'attaccante classe 2005, ceduto in estate in prestito dai nerazzurri, torna a Milano per cercare una nuova sistemazione

Fabio Alampi Redattore 2 febbraio 2025 (modifica il 2 febbraio 2025 | 16:31)

Si chiude negativamente l'esperienza di Enoch Owusu al Novara: l'attaccante classe 2005, che in estate aveva lasciato l'Inter in prestito per iniziare il suo percorso tra i professionisti, farà ritorno a Milano per cercare una squadra con cui giocare nella seconda parte di stagione.

Giacomo Gattuso, allenatore dei piemontesi, in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione: "Owusu? Abbiamo fatto di tutto per tenerlo, di più non si poteva fare. Gli abbiamo parlato. La cosa che ci dispiace è che un giorno ci dice rimango, un altro vediamo, poi no... Diventa difficile così. Ormai ha deciso, non da tanto ma da qualche ora. L'Inter voleva assolutamente che lui rimanesse qui con noi, è il giocatore che ha deciso di fare altro".