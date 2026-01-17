Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Lecce: "Cos'ha di più l'Inter di noi? E' solo una questione di ultimi anni in cui l'Inter ha sempre o vinto lo scudetto o arrivata seconda, il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori, miscelandone esperti e giovani.
Allegri: “Cos’ha in più l’Inter rispetto al Milan? Rispondo così! Obiettivo prime quattro”
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Lecce
Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale che è quello di entrare nelle prime quattro: il calcio italiano, per com'è strutturato, non permette ad una squadra di alto livello di rimanere fuori economicamente dalle quattro. Abbiamo la responsabilità di raggiungere l'obiettivo, quello deve essere prioritario".
