Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Lecce: "Cos'ha di più l'Inter di noi? E' solo una questione di ultimi anni in cui l'Inter ha sempre o vinto lo scudetto o arrivata seconda, il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori, miscelandone esperti e giovani.