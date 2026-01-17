Tendenzialmente giovane, sicuramente pronto, ovviamente forte e possibilmente "mediatico". E' questo l'identikit dell'ormai tanto chiacchierato colpo mondiale che il fondo proprietario dell'Inter Oaktree vorrebbe mettere a segno nei prossimi mesi per accrescere ancor di più il brand nerazzurro. Come spiega Tuttosport, infatti: "Dopo anni di arrivi a zero o acquisti intorno ai 20-25 milioni, Marotta, Ausilio e Baccin fra cinque-sei mesi potrebbero finalmente allargare il loro orizzonte e puntare giocatori dal valore di mercato addirittura superiore ai 50 milioni .

La proprietà punta a rendere il brand Inter ancora più "pesante" e inserire un elemento di spessore internazionale già riconosciuto è visto come un passaggio naturale, oltre a quello tecnico, ovvero immettere in rosa un campione in più per aiutare la squadra a rimanere competitiva. Non c'è al momento un giocatore in cima alla lista (così pure il ruolo). C'è un profilo, quello citato inizialmente, e conduce a giocatori che siano già ora pronti a fare la differenza in maglia nerazzurra, ma al tempo stesso rappresentino un investimento per il presente e il futuro".