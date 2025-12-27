Il tecnico del Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Verona a San Siro

Il tecnico del Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Verona a San Siro

ASSENTI - "Nkunku ha le qualità per poter far bene, anche domani perché Leao non sarà della partita. Ha questo fastidio che non gli consente di scattare. Ho preferito lasciarlo a casa, giocatori part time non vanno bene. Gabbia ancora fuori, vedremo se sarà disponibile per il Cagliari, altrimenti penso ci sarà per il Genoa. Fofana sta bene".

FULLKRUG - "Arrivato sorridente. Fullkrug è arrivato sorridente di essere arrivato al Milan e molto volenteroso Giocatore con caratteristiche che non abbiamo all'interno della rosa. Molto sorridente e contento di essere arrivato al Milan, normale che sia indietro di condizione. Gli verrà dato minutaggio e sarà pronto per la partita di Cagliari.

PICCOLE - "Battere le piccole in questo momento non è semplice. Bisogna fare bene la fase difensiva, speriamo domani di fare i tre punti che sono molto importanti. In questo momento abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva in modo diverso. Dobbiamo fare di tutto per creare delle difficoltà all'avversario, invece abbiamo preso gol in maniera troppo facile. Dobbiamo tornare a essere più tosti.

NKUNKU - "Per alcuni giocatori serve più tempo, ha una tecnica molto importante. Sono molto fiducioso, è in un ambiente che lo vuole, deve continuare a lavorare bene. Pesa il fatto di essere stato pagato tanto? Lo escludo, è un discorso di inserimento. Campionato italiano, secondo più bello dietro a quello inglese, è molto più difficile: hai meno spazi, partite più sporche, quindi ha bisogno di più tempo per adattarsi".

SVANTAGGIO - "Tutto si può correggere. Spiegarlo è difficile, serve altro approccio, ma è una questione di attenzione nella fase difensiva. Dobbiamo essere più attenti e cattivi, dobbiamo difendere bene quando non abbiamo la palla".

CHAMPIONS - "Non so cosa faranno Roma e Juve sul mercato. D'accordo con capello: arrivare nelle prime 4 è molto difficile. Da domani fino al 15 febbraio, che andremo a Pisa, abbiamo 9 partite: 3 in casa e 6 in trasferta. Sono due mesi molto importanti, dobbiamo rimanere aggrappati al gruppo di testa. Cerchiamo di fare una bella prestazione col Verona, ordinata, di squadra, con pazienza".

FOFANA - "Fofana giocatore molto importante per la squadra, può e deve fare di più. A livello tattico non credo ci sia bisogno di cambiare".

JASHARI E RICCI - "Possono rimanere al Milan? Assolutamente sì. Jashari tre mesi fermo, di lui sono molto contento e può solo crescere. Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, intelligente, gli interessa molto stare al Milan. Quando gioca fa sempre bene, non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".

DE WINTER - "Tomori centrale e De Winter braccetto? Ci ho pensato, ma in questo momento penso che Tomori possa fare il braccetto e De Winter il centrale. Deve solo crescere perché ha potenzialità importanti".

VERONA - "Ha fatto sempre belle partite, contro Juve e Inter. Ha grande velocità, se non sei attento dietro rischi di capitolare".

SAELEMAEKERS E RABIOT - "Due giocatori importanti. Quando non abbiamo la palla tutti dobbiamo pensare a difendere. Saelemaekers è cresciuto tanto, ha potenzialità per crescere. Rabiot si è calato molto bene, dopo l'infortunio sta crescendo ancora".

LOFTUS-CHEEK - "Permanenza? Giocatore importante, l'ho detto anche quando giocava meno. Queste 9 partite dove abbiamo due volte giovedì e domenica c'è bisogno di tutti. Obiettivo chiaro di tornare in Champions. Non è semplice, serve un passo alla volta, bisogna lavorare per arrivare a questo obiettivo. Solo con la voglia possiamo farcela".