Alla vigilia della gara contro l'Inter, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta: "Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata".
Tra Inter, Roma e Bologna sarà decisiva per capire il reale valore della squadra considerando il mercato?—
"Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. A Genova è stata una partita un po' sporca, ma certe volte queste partite servono per formare il gruppo: vincere quando non giochi bene sono dei segnali. Ovviamente si cerca di giocare meglio, però nell'ultimo mese e mezzo ci siamo allenati poco tra coppe varie e tanti impegni. Sono positivo, ma alla squadra ho detto che non abbiamo fatto ancora niente: stiamo facendo bene, ma il bello viene adesso e per noi è fondamentale dare continuità".
Panettone sullo stomaco?—
«No, perché ho in mano un gruppo di professionisti seri oltre che a dei nutrizionisti seri. Io lascio molta libertà, ma i ragazzi si sono presentati abbastanza bene. Maldini? Si è comportato molto bene, dimostrandosi decisivo quando chiamato in causa. Per la gara di domani ho tre soluzioni a disposizione. In settimana ho testato sia Maldini che Sulemana». La decisione finale è rimandata agli ultimi istanti: «Mi resta la rifinitura di oggi per valutare ogni dettaglio e prendere le decisioni definitive sull'undici titolare".
