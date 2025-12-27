Alla vigilia della gara contro l'Inter, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa

Gianni Pampinella Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 13:32)

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta: "Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata".

Tra Inter, Roma e Bologna sarà decisiva per capire il reale valore della squadra considerando il mercato? — "Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. A Genova è stata una partita un po' sporca, ma certe volte queste partite servono per formare il gruppo: vincere quando non giochi bene sono dei segnali. Ovviamente si cerca di giocare meglio, però nell'ultimo mese e mezzo ci siamo allenati poco tra coppe varie e tanti impegni. Sono positivo, ma alla squadra ho detto che non abbiamo fatto ancora niente: stiamo facendo bene, ma il bello viene adesso e per noi è fondamentale dare continuità".

Panettone sullo stomaco? — «No, perché ho in mano un gruppo di professionisti seri oltre che a dei nutrizionisti seri. Io lascio molta libertà, ma i ragazzi si sono presentati abbastanza bene. Maldini? Si è comportato molto bene, dimostrandosi decisivo quando chiamato in causa. Per la gara di domani ho tre soluzioni a disposizione. In settimana ho testato sia Maldini che Sulemana». La decisione finale è rimandata agli ultimi istanti: «Mi resta la rifinitura di oggi per valutare ogni dettaglio e prendere le decisioni definitive sull'undici titolare".

