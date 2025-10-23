Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con il Pisa in merito al calcio di rigore con la Fiorentina

"Le tante polemiche sul rigore? Non c'è niente di particolare. Nel calcio italiano sono cose che sono successe, succedono e succederanno sempre. I rigori sono cose soggettive, quindi le decisioni bisogna prenderle per quelle che sono. Poi è normale che quando ce li danno contro ti arrabbi, quando li danno a te sei contento".

Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con il Pisa in merito al calcio dirigore assegnato ai rossoneri nella sfida con la Fiorentina, molto contestato dai viola. "Poi con questa velocità è difficile decidere per gli arbitri e anche per il Var non è facile. C'è un dato statistico della Uefa: 30-40 anni fa un giocatore aveva due secondi per pensare quando riceveva palla, ora mezzo secondo. I ragazzi sono poi fisicamente più forti, è un calcio diverso e bisogna adeguarsi a quello che è il momento", ha aggiunto il tecnico rossonero che vorrebbe che la squadra si isolasse dalle tante parole sul rigore.

"Non so se ha la maturità, ma so che bisogna averla domani. Ma non per l'episodio contestato, ma perché domani giochiamo contro una squadra che verrà a Milano per fare partita e risultato. Gilardino è molto bravo a organizzare le squadre difensivamente. Partite semplici non ce ne sono, ma ci sono partite che vanno giocate e vinte".