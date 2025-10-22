«Mi godo questa vittoria, perché non sono mai scontate, e poi penserò al Napoli».Cristian Chivu e la sua Inter sono tornati oggi dalla trasferta di Bruxelles: altri tre punti in Champions dopo la vittoria sulla Roma. E ora arriva il momento di sfidare la squadra di Conte che arriva dalla sconfitta con il Torino e da quella rumorosa per sei a due contro il PSV in Coppa.
Napoli-Inter, fissata la conferenza stampa di Cristian Chivu
L'allenatore nerazzurro parlerà con i giornalisti alla vigilia della partita contro la formazione di Conte
La gara si giocherà alle 18 di sabato 25 ottobre e venerdì sarà quindi il giorno della tradizionale conferenza stampa della vigilia per l'allenatore nerazzurro che incontrerà nel centro sportivo di Appiano Gentile i giornalisti in sala stampa.
Il tecnico analizzerà i motivi della sfida dell'ottava giornata di campionato e parlerà ai cronisti al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il club nerzzurro ha reso noto l'orario della conferenza: alle 14:00 di venerdì 24 ottobre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
