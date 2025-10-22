Napoli-Inter, fissata la conferenza stampa di Cristian Chivu

«Mi godo questa vittoria, perché non sono mai scontate, e poi penserò al Napoli».Cristian Chivu e la sua Inter sono tornati oggi dalla trasferta di Bruxelles: altri tre punti in Champions dopo la vittoria sulla Roma. E ora arriva il momento di sfidare la squadra di Conte che arriva dalla sconfitta con il Torino e da quella rumorosa per sei a due contro il PSV in Coppa.