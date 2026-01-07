Allegri: “Ecco quanti punti servono per scudetto e Champions League. La Juve…”

"La quota scudetto è 86-88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa fa il punto sugli obiettivi di classifica del campionato.

La Juve per il titolo deve fare 50 punti nel girone di ritorno, sono tanti ma li può fare perché è forte e con Spalletti c'è stata un'inversione di risultati e di prestazione. Ma dobbiamo pensare a noi stessi e a entrare nelle prime quattro. A marzo dobbiamo essere lì o attaccati e non sarà facile".