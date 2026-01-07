fcinter1908 partite conferenze stampa Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: “Akanji? Non verrà richiamato a gennaio”

Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: “Akanji? Non verrà richiamato a gennaio”

Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: "Akanji? Non verrà richiamato a gennaio"
Il Manchester City è in emergenza dopo gli ultimi infortuni, ma il tecnico nega di voler richiamare il difensore dell'Inter dal prestito
Il Manchester City è in emergenza dopo gli ultimi infortuni, negli ultimi giorni si è parlato anche di un ipotetico ritorno immediato di Akanji per sopperire alla mancanza di difensori.

Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: “Akanji? Non verrà richiamato a gennaio”- immagine 2

Ne ha parlato anche Guardiola, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Birghton, e il tecnico ha escluso questa possibilità. Il richiamo di Akanji non è una possibilità come confermato dal tecnico: "Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro presiti a gennaio".

 

