Il Manchester City è in emergenza dopo gli ultimi infortuni, negli ultimi giorni si è parlato anche di un ipotetico ritorno immediato di Akanji per sopperire alla mancanza di difensori.

Ne ha parlato anche Guardiola, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Birghton, e il tecnico ha escluso questa possibilità. Il richiamo di Akanji non è una possibilità come confermato dal tecnico: "Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro presiti a gennaio".