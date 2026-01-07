Il Manchester City è in emergenza dopo gli ultimi infortuni, negli ultimi giorni si è parlato anche di un ipotetico ritorno immediato di Akanji per sopperire alla mancanza di difensori.
Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: "Akanji? Non verrà richiamato a gennaio"
Inter, sospiro di sollievo. Guardiola conferma: “Akanji? Non verrà richiamato a gennaio”
Il Manchester City è in emergenza dopo gli ultimi infortuni, ma il tecnico nega di voler richiamare il difensore dell'Inter dal prestito
Ne ha parlato anche Guardiola, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Birghton, e il tecnico ha escluso questa possibilità. Il richiamo di Akanji non è una possibilità come confermato dal tecnico: "Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro presiti a gennaio".
