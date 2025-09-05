FC Inter 1908
Cagliari, Angelozzi: “Esposito? Lo volevano tutti, la sua volontà ha fatto la differenza”

Il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha commentato così l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter
Nella conferenza stampa di fine mercato del Cagliari, il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha commentato così l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter:

"Quando ho accettato di venire a Cagliari, la scelta è stata fatta sia per la città che per la società. Non ho avuto il minimo dubbio. Ho visto da subito che c’era organizzazione e c’erano le basi per fare bene. Siamo partiti con tanto entusiasmo. Siamo soddisfatti ma si poteva fare meglio".

"Esposito lo scorso anno ha fatto molto bene, lo volevano tutti ma con la volontà del giocatore e del procuratore è venuto qua. Stiamo investendo tanto sui giovani e nell'ultimo giorno di mercato ne abbiamo portato un altro molto promettente che è Rodriguez".

