Ds Cagliari: “Esposito lo volevano tutti, ma è venuto qui grazie alla sua volontà”

In conferenza stampa, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato così dell'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato così dell'arrivo di Sebastiano Espositodall'Inter: "Quando ho accettato di venire a Cagliari, la scelta è stata fatta sia per la città che per la società. Non ho avuto il minimo dubbio.

Ho visto da subito che c’era organizzazione e c’erano le basi per fare bene. Siamo partiti con tanto entusiasmo. Siamo soddisfatti ma si poteva fare meglio. Esposito lo scorso anno ha fatto molto bene, lo volevano tutti ma con la volontà del giocatore e del procuratore è venuto qua".

