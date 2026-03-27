Le parole del ct che ha fatto a meno di Lautaro in questa pausa: il capitano dell'Inter sta cercando di recuperare dall'infortunio che lo ha messo ko nella gara col Bodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 04:02)

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro Mauritania e ha parlato innanzitutto della finalissima con la Spagna rinviata. « Seguivamo le notizie provenienti dal Qatar, e non erano incoraggianti. Avevamo deciso in anticipo che dovevamo trovare un'alternativa . Dovevamo partire lunedì, e domenica non sapevamo ancora se avremmo giocato. Non è colpa di nessuno. Il calcio è secondario . C'è stato un tira e molla. È stata una settimana difficile. Tutto il resto è solo polemica inutile», ha detto.

«Abbiamo iniziato a cercare avversari; questo dimostra che non era previsto. Il campo di allenamento non era preparato per il nostro arrivo . Questo è quello che è successo. Per noi è positivo essere qui: i ragazzi sono qui con le loro famiglie e i nuovi giocatori hanno modo di conoscersi. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi. Abbiamo due amichevoli e dobbiamo rispettare i nostri avversari. I ragazzi meritano un'opportunità e di lottare per un posto ai Mondiali», ha aggiunto l'allenatore della Nazionale.

Per le due amichevoli della Nazionale, Scaloni non ha chiamato Lautaro Martinez che sta recuperando da un infortunio per rimettersi a disposizione dell'Inter a partire dalla gara con la Roma, alla ripresa del campionato. Le due partite saranno gli ultimi test prima della definizione della rosa che andrà ai Mondiali del 2026 che sarà comunicata a fine maggio. L'11 maggio sarà invece presentata una lista preliminare. A Scaloni è stato chiesto dei giocatori convocati per queste amichevoli e se saranno loro a comporre la rosa per i Mondiali.

Questa la sua risposta: «In linea di principio, questi sono i giocatori. Ma siamo aperti a vedere altri giocatori, come nel caso di quelli che sono venuti ora. Ci sono altri che non sono venuti e che stiamo tenendo d'occhio. Altre amichevoli ci saranno prima dei Mondiali? So che una delle partite di giugno sarà contro la Serbia, e stiamo ancora aspettando notizie sull'altra amichevole», ha concluso.

(Fonte: tn.com.ar)