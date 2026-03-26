Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord

Marco Astori Redattore 26 marzo - 23:55

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord. Ecco le sue dichiarazioni: "Bastoni non si allenava da quasi tre settimane, bisogna solo ringraziarlo. L'ho tolto anche perché era stato ammonito. C'è solo Scamacca con piccoli problemi, ma credo sarà dei nostri anche lui. Ci sono piccoli acciacchi, ma i giocatori sono a disposizione. Stasera torniamo a Coverciano, ci mettiamo lì e lavoriamo. Bisogna recuperare energie, non dobbiamo inventarci nulla e recuperare al meglio".

Questa vittoria può scacciare i fantasmi?"Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l'Everest. Ci giochiamo tanto. Il formicolio oggi lo avevamo tutti, anche io Buffon e il presidente. Fantasmi sì, ma ora ci manca l'ultima partita per completare l'opera".

Come valuti Retegui? L'ingresso dei ragazzi ti fa venire qualche dubbio?"Vediamo, metteremo in campo la squadra migliore. Cinque cambi è quasi il 50%, la corsa più importante è mettere la squadra migliore in campo e fare meno danni è possibile. Retegui ha combattuto, ha avuto una occasione e poteva fare gol. Per me rimane un ragazzo e un calciatore eccezionale come tutti gli altri, poi sta a me decidere e valutare chi far partire dal primo minuto".

(TMW)