Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, intervenuto in conferenza stampa a San Siro, ha analizzato così la vittoria di stasera contro l'Inter
Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, intervenuto in conferenza stampa a San Siro, ha analizzato così la vittoria di stasera contro l'Inter: "Sono molto orgoglioso di quanto fatto. Devo congratularmi con la squadra e questa è stata una grande prova. Serve anche desiderio per giocare partite così. Ci è mancato molto: abbiamo tanti nomi in quella posizione, . Ci deve essere una rotazione ma sono contento delle prestazioni individuali: non si tratta solo della vittoria qui ma di molte altre.

C'è stato un lavoro molto importante per far giocare tutti. E' la quarta partita fuori casa in 10 giorni, è folle: siamo riusciti a farlo con queste rotazioni, sono tutti pronti a giocare. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Vincere qualcosa? Aspettiamo, è presto: l'obiettivo è arrivare a maggio per farlo, dobbiamo giocare con l'energia di oggi per farlo. Si tratta di ambizione, quella di voler competere con chiunque: il lavoro è quotidiano, dobbiamo mettere molto sul piatto per prenderci tutto anche in uno stadio con un avversario così molto forte, ci ha dato molto filo da torcere. Con due passaggi aprivano il gioco, noi abbiamo giocato con intelligenza, era necessario con una squadra così importante.

L'Inter? Ieri sera non ho dormito bene, avevo quella sensazione di una squadra che con 2-3 passaggi ti fa un'occasione: sono pericolosissimi, è difficile con la qualità che hanno. Ma il primo gol ha dato molto alla squadra. Noi così dominanti? Spero che sia l'esperienza che dà possibilità di capire la propria squadra: poi abbiamo avuto efficienza stasera a parte in qualche occasione in cui abbiamo rischiato. Ma siamo ambiziosi.

