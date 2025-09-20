Alla vigilia di Inter-Sassuolo, Fabio Grosso ha presentato la gara in conferenza stampa

Alla vigilia di Inter-Sassuolo, Fabio Grosso ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico: "La gara sarà sicuramente difficilissima e dovremo cercare di fare una grande gara perché la squadra è una delle più forti in Italia e in Europa. Per noi è un ostacolo grande, ci possono essere delle belle opportunità per provare a dare il meglio di sé".

Le tante vittorie a San Siro spostano qualcosa nella preparazione della gara? — "Sono cose che ci interessano poco perché siamo focalizzati sul presente. Noi non ci siamo né persi né ritrovati, partecipiamo da neopromossi in un campionato difficile e dovremo prepararci ogni giorno per affrontarle tenendo chiaro e presente quello che è il nostro obiettivo".

Come sta Walukiewicz? — "Di indisponibili abbiamo solo Paz e Seba che lo stiamo valutando. Ha lavorato a parte per un problema all'anca e sta cercando di migliorare e capiremo oggi se sarà il caso di riuscire a portarlo".

Cosa serve più dell'umiltà e del coraggio per affrontare l'Inter? — "Queste sono già ottime doti. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi ma abbiamo le qualità per fare gara, con intensità, buona sorte, cercheremo di invertire i pronostici che ci vedono nettamente sfavoriti".

Lei è un ex della sfida: che ricordi ha dell'esperienza all'Inter? — "Un'esperienza bella condivisa con tantissimi campioni in una società top. Ricordo con molto piacere il presidente Moratti e gli altri dirigenti. Ho passato un anno ricco di soddisfazioni, è nato il mio primo figlio, e abbiamo disputato un grande campionato vincendo anche la Supercoppa".

L'Inter è forte ma qualcosa concede... — "Noi ci crediamo sempre, ci crediamo tanto ogni volta perché ogni partita è una sfida per provare a ottenere il meglio sempre. Conosciamo le caratteristiche degli avversari, ci vorrà intensità di testa, tattica e tecnica, provando a sbagliare poco perché ci sono momenti dove devi saper resistere, momenti in cui ti lasciano dei momenti per provarci, serve riconoscere il momento migliore. Le difficoltà non mancano ma la voglia di crederci non manca e non mancherà mai".

Cosa teme di più dell'Inter? — "Questa è una squadra che le qualità le ha perché sono bravi sulle palle inattive, sanno variare le conclusioni, hanno tiratori da fuori e le difficoltà sono molteplici ma con pazienza, coraggio, la bravura di saper stare dentro la gara: questo ti fa guadagnare tempo in queste gare".

(Tuttomercatoweb.com)