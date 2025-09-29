Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge, l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, ha parlato anche di Ademola Lookman. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Atalanta, Juric: “Lookman titolare? Comincio a farci un pensierino, è da un po’ che…”
partite
Atalanta, Juric: “Lookman titolare? Comincio a farci un pensierino, è da un po’ che…”
In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, ha parlato anche di Lookman
Lookman ed Ederson giocheranno domani?
—
"E' da un po' di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA