In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, ha parlato anche di Lookman
Marco Macca
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge, l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, ha parlato anche di Ademola Lookman. Ecco le sue dichiarazioni:

Lookman ed Ederson giocheranno domani?

"E' da un po' di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni".

