Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato anche di Zalewski
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato anche di Zalewski, arrivato a Bergamo in estate dall'Inter.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Penso che quando sei nell'Atalanta e giochi ogni tre giorni devi abituarti ed essere pronto in ogni momento. Zalewski ha grande talento, ma deve anche tanto lavorare e capire che non basta il talento. Ci prova, può e deve difendere meglio per incidere in attacco dove ha caratteristiche migliori".

(Fonte: TMW)

