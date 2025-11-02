Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato anche di Zalewski, arrivato a Bergamo in estate dall'Inter.
Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato anche di Zalewski
Ecco le sue dichiarazioni:
"Penso che quando sei nell'Atalanta e giochi ogni tre giorni devi abituarti ed essere pronto in ogni momento. Zalewski ha grande talento, ma deve anche tanto lavorare e capire che non basta il talento. Ci prova, può e deve difendere meglio per incidere in attacco dove ha caratteristiche migliori".
