Gasperini: “Non partecipo a discussioni sullo scudetto ma è chiaro che Inter e Napoli…”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così della corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così della corsa scudetto: "Io non partecipo a queste discussioni su scudetto o Champions, ognuno è libero di trarre le proprie considerazioni.

In questo momento penso solo alla Roma e a come si rapporta con una squadra come il Milan. Entrambe hanno avuto un’ottima partenza. Gli altri obiettivi e i discorsi più ampi li lascio volentieri ad altri. È chiaro però che Inter e Napoli sono partite con i favori del pronostico e hanno qualcosa in più.

Il nostro obiettivo è misurarci con loro: lo abbiamo fatto con l’Inter e abbiamo disputato un’ottima prestazione, ora ci misureremo a San Siro con il Milan, una squadra di grande valore che quest’estate ha inserito giocatori molto importanti. È una bella occasione per noi, una di quelle partite che ti fanno crescere".

