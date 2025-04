Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa della sfida in semifinale di Champions contro l'Inter

"Apprezzo tantissimo l'Inter, sia per come giocano sia per quello che stanno facendo. Sono una squadra molto esperta, difendono in modo eccezionale. Sono ben organizzati, non solo in fase difensiva ma anche quando hanno il possesso del pallone: sono davvero intelligenti tatticamente.