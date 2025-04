I punti deboli — Dirlo dopo la sconfitta di Dortmund pare quasi semplice. Ma io non mi focalizzerei sul ritorno, con i catalani che sono evidentemente entrati in campo forti del 4-0 della settimana prima e un po’ leggeri di testa. Piuttosto, Inzaghi prenda di riferimento la gara d’andata. Il Borussia all’Olimpico di Barcellona ha perso in modo netto nel punteggio, ma ha messo a nudo comunque le debolezze difensive dei padroni di casa. L’Inter dovrà chiaramente essere più solida dei tedeschi - e di sicuro lo è -, ma potrà prendere spunto dal modo di ripartire dei gialloneri. Il segreto, come detto, è superare la linea di pressione: gli spazi poi ci saranno e Lautaro e Thuram dovranno essere bravi a sfruttarli. Non solo, evitare di far recuperare palla subito al Barça limiterebbe anche la pericolosità dei tre fenomeni là davanti, Yamal, Lewandowski e Raphinha. Ma a quello ci arriviamo dopo. I nerazzurri hanno poi un’arma che può far male ai blaugrana: le palle inattive, se ne è accorto anche il Bayern l’altro giorno. E poi c’è Lautaro, non solo un attaccante completo, ma soprattutto un capitano capace di dare l’esempio ai compagni. Il Toro segna, partecipa all’azione e si sacrifica per la squadra come deve fare un vero leader.

I pericoli — Come detto, Flick ha un attacco stellare. Per fermarlo servirà estrema applicazione e attenzione. Ma se l’Inter del Triplete ci è riuscita contro Messi, si può fare pure oggi con Yamal. Leggo paragoni un po’ azzardati su Lamine: ha un talento da futuro Pallone d’oro e mi dicono sia anche molto umile, però Leo era già unico a 16 anni e posso affermarlo avendolo visto da vicino all’epoca. Di sicuro, Inzaghi non dovrà permettere a Yamal - ma nemmeno a Raphinha - di avere spazio di fronte a sé: a campo aperto, le stelle del Barcellona hanno troppa qualità per essere frenate e Lewandowski è un killer in area. Ma l’Inter è molto abile a chiudere e mantenere equilibrio, senza comunque rinunciare a ripartire.

Il duello — La sfida nella sfida sarà a centrocampo. La classe e la leggerezza di Pedri e De Jong contro la qualità unità al dinamismo di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. I due blaugrana sono bravissimi a trasformare l’azione da difensiva a offensiva in un amen, facilitando così gli attaccanti. Ma se dovessi scegliere, alla fine mi terrei la mediana nerazzurra. In Europa in pochi possono vantare un reparto così ben assortito.

Effetto stadio — Per l’Inter poi può essere un vantaggio giocare la prima delle due partite a Barcellona, per giunta al Montjuic e non al Camp Nou. Perché? Io credo gli uomini di Inzaghi possano approcciare meglio a livello di attenzione e libertà di testa con la prima in trasferta. Un po’ come successo proprio contro il Bayern. E poi contare sulla spinta di San Siro nei 90’ decisivi per la qualificazione. A proposito, ma se dovesse accedere alla finale, chi sarebbe auspicabile affrontare a Monaco di Baviera? Arsenal e Psg sono due grandi squadre e nei francesi c’è il nostro Gigio Donnarumma, eccezionale anche con l’Aston Villa, dopo essere stato decisivo contro il Liverpool. Ma i Gunners che ho visto col Real mi hanno impressionato. Hanno un dinamismo eccezionale, qualità e sanno difendere. Sarebbero un avversario forse ancora più ostico del Psg per l’Inter", si legge.