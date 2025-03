Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro l'Inter: "Cosa è cambiato nella ripresa? Abbiamo parlato dopo il primo tempo, non possiamo giocare così, siamo arrivati qui per creare occasioni, vincere duelli, e non abbiamo fatto niente nel primo tempo. Poi abbiamo iniziato a fare il nostro calcio, abbiamo messo l'Inter in difficoltà, Solet ha fatto un gran gol e abbiamo cercato il 2-2 ma non siamo riusciti a portare un punto a casa. Un tempo non basta".