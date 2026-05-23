Dopo il pirotecnico 3-3 del Dall’Ara tra Bologna e Inter, Bisseck analizza in conferenza stampa la prova dei nerazzurri. Una gara ricca di gol, occasioni e ribaltamenti di fronte, nella quale l’Inter ha mostrato qualità offensive ma anche qualche leggerezza difensiva comprensibile in un finale di stagione che ha visto i nerazzurri trionfare in campionato e in Coppa Italia.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho fatto un'ottima stagione, sono migliorato tanto, ma sono contento. Per la nazionale ho dato il massimo ma il mister ha fatto una scelta diversa e devo accettarla"