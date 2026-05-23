Dopo il pirotecnico 3-3 del Dall’Ara tra Bologna e Inter, Bisseck analizza in conferenza stampa la prova dei nerazzurri. Una gara ricca di gol, occasioni e ribaltamenti di fronte, nella quale l’Inter ha mostrato qualità offensive ma anche qualche leggerezza difensiva comprensibile in un finale di stagione che ha visto i nerazzurri trionfare in campionato e in Coppa Italia.
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fcinter1908 partite conferenze stampa Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…”
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Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…”
Le parole del tecnico nerazzurri in conferenza stampa dopo il pareggio del Dall'Ara contro il Bologna
Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho fatto un'ottima stagione, sono migliorato tanto, ma sono contento. Per la nazionale ho dato il massimo ma il mister ha fatto una scelta diversa e devo accettarla"
FUTURO - "Mi trovo molto bene all'Inter vivo bene a Milano, è un complimento sapere di squadre interessate ma io penso all'Inter e ora alle vacanze"
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