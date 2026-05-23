FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…”

partite

Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…”

Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…” - immagine 1
Le parole del tecnico nerazzurri in conferenza stampa dopo il pareggio del Dall'Ara contro il Bologna
Giovanni Montopoli Direttore 

Dopo il pirotecnico 3-3 del Dall’Ara tra Bologna e Inter, Bisseck analizza in conferenza stampa la prova dei nerazzurri. Una gara ricca di gol, occasioni e ribaltamenti di fronte, nella quale l’Inter ha mostrato qualità offensive ma anche qualche leggerezza difensiva comprensibile in un finale di stagione che ha visto i nerazzurri trionfare in campionato e in Coppa Italia.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho fatto un'ottima stagione, sono migliorato tanto, ma sono contento. Per la nazionale ho dato il massimo ma il mister ha fatto una scelta diversa e devo accettarla"

Bisseck: “Germania? Devo accettare. Bello avere squadre interessate ma all’Inter…”- immagine 2

FUTURO - "Mi trovo molto bene all'Inter vivo bene a Milano, è un complimento sapere di squadre interessate ma io penso all'Inter e ora alle vacanze"

Leggi anche
Chivu in conferenza: “Diouf è lo stesso di quando lo criticavate. Grande stagione con due...
Roma, Gasperini: “Koné non è al meglio. Svilar? Un saggio diceva…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA