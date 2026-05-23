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Roma, Gasperini: “Koné non è al meglio. Svilar? Un saggio diceva…”

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L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita contro l'Hellas Verona
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita contro l'Hellas Verona, che potrebbe regalare ai giallorossi la qualificazione in Champions League. Ecco le parole del tecnico romanista:

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Come ci arriva la squadra a questa partita? Le condizioni di Koné?

—  

"Ha recuperato, si è allenato con noi tutta la settimana: non è al 100%, ma è disponibile. Non so se giocherà dall'inizio. Il caldo incide di più, ma ora c'è tanta attesa. Dobbiamo arrivarci con la testa giusta, la partita è importante".

Che traguardo sarebbe la Champions?

—  

"Ogni obiettivo è straordinario se si raggiunge. Ognuno ha dei record da raggiungere. Noi ce lo siamo posto come un traguardo superiore a quello richiesto, ci è servito per andare oltre i nostri limiti. Tutti avvertivamo che era ciò che voleva la gente".

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Si vuole dire bravo per quanto ha fatto?

—  

"Magari, domani (ride, ndr). C'è gratificazione per quanto fatto, ma c'è l'ultima giornata: noi vorremmo evitare di raccontare come è andata, ma lasciare un segnale".

Quanto vale avere Svilar in rosa?

—  

"Un saggio diceva: 'Datemi un attaccante che segna e un portiere che para, al resto ci penso io'. Ora li ho tutti e due... e infatti si vede (ride, ndr)".

(Fonte: TMW)

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