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Roma, Gasperini: “Koné non è al meglio. Svilar? Un saggio diceva…”
L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita contro l'Hellas Verona, che potrebbe regalare ai giallorossi la qualificazione in Champions League. Ecco le parole del tecnico romanista:
Come ci arriva la squadra a questa partita? Le condizioni di Koné?—
"Ha recuperato, si è allenato con noi tutta la settimana: non è al 100%, ma è disponibile. Non so se giocherà dall'inizio. Il caldo incide di più, ma ora c'è tanta attesa. Dobbiamo arrivarci con la testa giusta, la partita è importante".
Che traguardo sarebbe la Champions?—
"Ogni obiettivo è straordinario se si raggiunge. Ognuno ha dei record da raggiungere. Noi ce lo siamo posto come un traguardo superiore a quello richiesto, ci è servito per andare oltre i nostri limiti. Tutti avvertivamo che era ciò che voleva la gente".
Si vuole dire bravo per quanto ha fatto?—
"Magari, domani (ride, ndr). C'è gratificazione per quanto fatto, ma c'è l'ultima giornata: noi vorremmo evitare di raccontare come è andata, ma lasciare un segnale".
Quanto vale avere Svilar in rosa?—
"Un saggio diceva: 'Datemi un attaccante che segna e un portiere che para, al resto ci penso io'. Ora li ho tutti e due... e infatti si vede (ride, ndr)".
(Fonte: TMW)
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