Bodo, Hauge: “Inter presserà, ma non può farlo per 90′. I miei ex compagni del Milan…”

Le parole dell'attaccante del club norvegese alla vigilia di Inter-Bodo Glimt in conferenza stampa al Meazza
Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo, ha parlato ai microfoni dei cronisti al Meazza alla vigilia di Inter-Bodo Glimt, ritorno dello spareggio per gli ottavi di finale di Champions League: "Tornare a San Siro? Bello. Milano è una citta speciale, interessante per chi segue il calcio. Si sa quanti giocatori iconici sono stati qua, quante partite iconiche ha ospitato questo stadio. Speriamo anche quella di domani sarà epocale. Sarà molto dura, dobbiamo fare ancora meglio dell'andata. Abbiamo avuto tempo per analizzare la partita, abbiamo studiato cosa fare. 3500 tifosi del Bodo cosa devono fare? Venire alla partita (ride, ndr)".

Chivu ha detto che l'Inter ha avuto paura di infortunarsi all'andata.

"Per nostra fortuna non sono così abituati a un campo di erba artificiale. Gli infortuni fanno parte del gioco, vengono su ogni campo".

Pensi sarete sottovalutati?

"Dobbiamo essere concentrati su quello che possiamo fare. Loro hanno la pressione di passare il turno, proveremo a usarla a nostro vantaggio. Abbiamo pressione anche noi".

Molti tifosi del Milan hanno esultato per il tuo gol all'andata. Senti particolarmente questa cosa?

"Non c'è dubbio, la rivalità tra Inter e Milan è estrema, tra le più grandi al mondo. Sarà una partita molto interessante domani, ma la maggior parte di quelli che verranno tiferanno per l'Inter. Quelli che saranno a casa tiferanno per il Bodo".

Vi ponete limiti?

"Ora siamo in un posto bellissimo, abbiamo fatto un grande percorso finora. Possiamo fare ancora meglio. Abbiamo fatto tante cose buone, siamo in una posizione in cui possiamo battere tutti. Siamo bravi".

San Siro può essere descritto come un campo difficile.

"Sarà una partita dura, l'Inter farà tutto quel che può per lottare. Saranno molto offensivi, faranno pressione dall'inizio. Noi abbiamo esperienza ormai, sappiamo che non possono pressare per tutta la partita. Dobbiamo farci trovare pronti".

Qualche ex compagno del Milan ti ha scritto?

"Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi al Milan. E' sempre bello avere degli amici, tanti sono buoni amici. Ovviamente sono stati contenti del mio gol contro l'Inter, significa tanto per loro. E' stato bello".

Siete orgogliosi di quanto fatto?

"Le cose vanno molto velocemente, forse neanche ce ne rendiamo conto. Ma sappiamo quanto di buono fatto".

