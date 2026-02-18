Chivu in conferenza: “Lautaro starà fuori parecchio, faremo accertamenti”

Una sconfitta pesante, non solo per il passivo, ma per come è arrivata. Una ripresa incolore da parte dei nerazzurri che ha fruttato un passivo - probabilmente ingeneroso - ma che rimanda tutto alla gara di ritorno dove l'atteggiamento della squadra di Chivu dovrà essere assolutamente diverso da quello visto in campo oggi. Queste le parole di di mister Chivu rilasciate in conferenza stampa nel post partita: "Lautaro? Vedremo, faremo accertamrnti, quello che è sicuro è che LAutaro starà fuori per un bel po' e dopo che farà gli accertamenti capiremo tutto, è un infortunio muscolare. Palla persa transizioni fatte con velicità siamo stati un po' lenti nel togliere quella palla in verticale, abbiamo subito 4 minuti avremmo potuto prendere altre ripartenze su un campo del genere dove noi faticavamo per qualità ma non è una scusa non siamo abituati a giocare sul sintetico come sono loro. Nel ritorno dovremo essere attenti e dovremo esser più cattivi e fare attenzione alle loro ripartenze. Dimarco? giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo tante da giocare ho un buona rosa e devo ruotare giocatori. Campionato? pensiamo a noi e a quello che dobbiamo fare e l'importanza della gara che dovremo giocare tra tre giorni a Lecce. Dobbiamo andare a Lecce ed esser pronti che ci aspetta una gara non semplice"