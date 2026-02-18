La Repubblica in edicola stamattina torna sulle parole pronunciate da Alessandro Bastoni in conferenza stampa alla vigilia di Bodo Glimt-Inter. Questo il risultato:
Repubblica – Inter, Bastoni come in un gioco da tavolo: ciò che non dice…
"Scusa, non l'ha detto. Ci ha girato intorno, come nei litigi fra coniugi orgogliosi. O come in quei giochi da tavolo in cui alcune parole non si possono proprio usare.
Ma il concetto resta quello: «L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare, ma anche il dovere di riconoscerlo. E sono qui per questo. Nel momento in cui ho sentito il contatto con Kalulu, ho certamente accentuato. Ma la cosa che mi spiace di più è stata la mia reazione dopo l'espulsione. È una cosa umana. Ero in trance agonistica», ha detto Alessandro Bastoni, dopo due giorni di polemiche, accuse e punizioni, toccate a tutti gli attori della vicenda, tranne che a lui, autore della simulazione che ha portato all'espulsione per somma di gialli dell'incolpevole Pierre Kalulu, in Inter-Juventus sabato scorso.
Il difensore nerazzurro ha scelto — e il club con lui — il primo momento ufficiale a disposizione: la conferenza stampa alla vigilia del play-off di Champions League contro il Bodø/Glimt, in Norvegia. Al suo fianco, il tecnico Cristian Chivu. In fondo alla sala conferenze, oltre al presidente nerazzurro Beppe Marotta, erano seduti due compagni non scelti a caso: il capitano Lautaro Martínez e il suo vice Nicolò Barella. La famiglia interista, come si trattasse della discussione della tesi di laurea".
