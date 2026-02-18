Ma il concetto resta quello: «L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare, ma anche il dovere di riconoscerlo. E sono qui per questo. Nel momento in cui ho sentito il contatto con Kalulu, ho certamente accentuato. Ma la cosa che mi spiace di più è stata la mia reazione dopo l'espulsione. È una cosa umana. Ero in trance agonistica», ha detto Alessandro Bastoni, dopo due giorni di polemiche, accuse e punizioni, toccate a tutti gli attori della vicenda, tranne che a lui, autore della simulazione che ha portato all'espulsione per somma di gialli dell'incolpevole Pierre Kalulu, in Inter-Juventus sabato scorso.