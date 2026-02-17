Bodo-Inter, parla Chivu in conferenza: gli orari della vigilia di Champions

FC Inter 1908
Inter Chivu
Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 17 febbraio, alla vigilia dell'andata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 17 febbraio.

  • Ore 12:00 Allenamento Bodø/Glimt | Aspmyra Stadion, Bodø

  • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Aspmyra Stadion, Bodø

  • Ore 17:15 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Aspmyra Stadion, Bodø

  • Ore 18:00 Allenamento Inter | Aspmyra Stadion, Bodø

    • (Fonte: Inter.it)

