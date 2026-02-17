Mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026.
Bodo-Inter, parla Chivu in conferenza: gli orari della vigilia di Champions
Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 17 febbraio, alla vigilia dell'andata
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 17 febbraio.
(Fonte: Inter.it)
