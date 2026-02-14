FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Juventus, Comolli: “Il calcio italiano ha perso credibilità”. Chiellini: “Il protocollo…”

partite

Juventus, Comolli: “Il calcio italiano ha perso credibilità”. Chiellini: “Il protocollo…”

Juventus, Comolli: “Il calcio italiano ha perso credibilità”. Chiellini: “Il protocollo…” - immagine 1
Le parole dell'allenatore bianconero al triplice fischio del derby d'Italia di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Non si è presentato Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, al triplice fischio della gara con l'Inter in sala stampa per la consueta conferenza. Al suo posto sono arrivati Giorgio Chiellini e Damien Comolli:

Juventus, Comolli: “Il calcio italiano ha perso credibilità”. Chiellini: “Il protocollo…”- immagine 2
Getty Images

Questo l'intervento di Chiellini: "Stasera c’è poco da parlare di calcio, ciò che è successo diventa inaccettabile. Purtroppo era uno spettacolo visto in tutto il mondo, il manifesto del calcio italiano, rovinato da un protocollo che va cambiato. E’ inaccettabile non poter intervenire su una roba del genere. Da inizio stagione tutte le persone si lamentano, spesso a ragione, in modi e tempi diversi. Siamo stati sempre proattivi per cercare di dare una svolta, io penso non ci sia più un domani e il calcio italiano deve risolvere questa situazione. Non possiamo tollerare quanto accaduto stasera".

 

A ruota poi Comolli: "Voglio parlare con i nostri tifosi e scusami. Stasera non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo, non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano invece ha perso la sua credibilità. Questo è inaccettabile. Come club siamo tutti uniti, combatteremo fino alla fine, ovviamente".

Leggi anche
Inter, Bisseck: “Espulsione Kalulu? Non ho visto nulla. Il 2-2 preso in quel...
Ricci: “Scudetto? Importante rimanere aggrappati all’Inter. Lottiamo fino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA