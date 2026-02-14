Le parole dell'allenatore bianconero al triplice fischio del derby d'Italia di questa sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 23:45)

Non si è presentato Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, al triplice fischio della gara con l'Inter in sala stampa per la consueta conferenza. Al suo posto sono arrivati Giorgio Chiellini e Damien Comolli:

Questo l'intervento di Chiellini: "Stasera c’è poco da parlare di calcio, ciò che è successo diventa inaccettabile. Purtroppo era uno spettacolo visto in tutto il mondo, il manifesto del calcio italiano, rovinato da un protocollo che va cambiato. E’ inaccettabile non poter intervenire su una roba del genere. Da inizio stagione tutte le persone si lamentano, spesso a ragione, in modi e tempi diversi. Siamo stati sempre proattivi per cercare di dare una svolta, io penso non ci sia più un domani e il calcio italiano deve risolvere questa situazione. Non possiamo tollerare quanto accaduto stasera".

A ruota poi Comolli: "Voglio parlare con i nostri tifosi e scusami. Stasera non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo, non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano invece ha perso la sua credibilità. Questo è inaccettabile. Come club siamo tutti uniti, combatteremo fino alla fine, ovviamente".