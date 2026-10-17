«Abbiamo messo in campo grande coraggio, spirito di sacrificio, qualità nel gioco e nelle ripartenze. Sapevamo di poter fare male all'Inter oggi. Il rammarico è non aver trovato il secondo gol e ogni occasione che ti danno devi essere cinico. Non ne abbiamo approfittato e abbiamo subito il pari con un gol di Thuram che è stato davvero qualcosa di incredibile. Faccio i complimenti all'Inter per la qualità che hanno». Nella conferenza stampa tenuta al Dall'Ara dopo la sconfitta subita per mano dell'Inter, l'allenatore rossoblù Raffaele Palladino ha parlato della partita e ha elogiato la squadra di Chivu.

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«Quel gol a fine primo tempo ci ha fatto male e tagliato le gambe. Ci portiamo comunque dietro tante cose positive del primo tempo: dovevamo fare il secondo tempo come il primo, siamo invece calati. Dobbiamo sempre cercare intenità nella partita ma ho visto ampi margini di miglioramento. Mi prendo i lati positivi del primo tempo. Sul secondo tempo possiamo migliorare sicuramente», ha aggiunto sulla prestazione dei suoi uomini.

(Fonte: SS24)