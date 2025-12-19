FC Inter 1908
Mkhitaryan: “E’ una cosa inspiegabile, ci lavoriamo anche in allenamento! I big match…”

L'Inter viene eliminata dal Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana al termine dei calci di rigore
L'Inter saluta la Supercoppa Italiana eliminata dal Bologna ai calci di rigore. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che forse è mancata di qualcosa. Il vantaggio immediato di Thuram, il pareggio di Orsolini e quel calcio di rigore concesso e poi revocato da Chiffi. Queste le parole di Mkhitaryan nel post partita di rilasciate in conferenza stampa:

"Una cosa inspiegabile, stiamo creando tantissimo ma non finalizziamo, stiamo lavorando anche in allenamento, bisogna aspettare. Bisogna lavorare per chiudere le partite il prima possibile"

Si parlerà di scontro diretto perso

"Non manca il cinismo, ci prepariamo seriamente, siamo consapevoli che ci manca un po' per vincere quelle partite, oggi sbagliamo dietro una volta e subiamo gol. Lavoreremo a testa bassa per cambiare questa cosa. Questo è il calcio giochi contro ottimi avversari e bisogna dare merito a loro ma siamo forti anche noi"

Più la delusione o la consapevolezza che il lavoro è quello giusto

"C'è delusione ma anche fiducia perchè sappiamo che possiamo fare meglio, abbiamo grandi giocatori e dobbiamo lavorare di più negli ultimi due anni, non stiamo facendo bene negli scontri diretti ma stiamo lavorando per arrivare dove vogliamo"

