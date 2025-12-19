In conferenza stampa, interpellato sull'eventuale innesto di un altro centrocampista dal mercato, Luciano Spalletti ha risposto così

Marco Astori Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 17:16)

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un possibile interesse della Juventus nei confronti di Davide Frattesi. In conferenza stampa, interpellato sull'eventuale innesto di un altro centrocampista dal mercato, Luciano Spalletti ha risposto così: "Per quanto riguarda il mercato io non ho parlato di niente con la società e non mi interessa granché.

Non vado a cercare di niente e non parlo di niente se non vengono loro a dirlo a me. Poi per quanto riguarda il regista, noi ne abbiamo. Anche lo stesso Locatelli mi sta piacendo. Chiaro che la sua caratteristica sia dare forza ma ha anche piedi per giocare a calcio.

Deve accorciare anche le tempistiche di possesso palla, può farlo. Anche Koopmeiners, Miretti, Thuram che si sta adattando benissimo dando via di prima a volte la palla e alternando non solo le situazioni che piacciono a lui. Siamo abbastanza tranquilli. Per il resto, se fosse, ne parlerò con la società. Per ora questo non è avvenuto".

(TMW)