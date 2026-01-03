L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni:
Bologna, Italiano: “L’Inter avrà il dente avvelenato per la Supercoppa, ma faremo il massimo”
"Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi ed hanno tutte le chance di recuperare energie, figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosina il gap aumenta. Sapevamo che giocare ogni tre giorni è complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione".
"È normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità ed intensità ed in momenti in cui le cose riescono meno bene. Domani affronteremo l'Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo, ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione. Nel pareggio con il Sassuolo la prestazione c'è stata: ho visto qualità, intensità e se continueremo a giocare così i risultati arriveranno".
Come sta Skorupski?—
"Tra una settimana, al massimo dieci giorni, sarà a disposizione. Sicuramente salterà Inter, Atalanta e Como".
(Fonte: TMW)
