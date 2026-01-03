L’Inter ha bisogno di vincere per conservare la vetta della classifica. Di questo e altro parla l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa

L’alba di un nuovo anno solare ha raggiunto anche Appiano Gentile. Cristian Chivu è già proiettato al prossimo impegno di campionato, in programma domani a San Siro contro il Bologna. L’Inter ha bisogno di vincere per conservare la vetta della classifica. Di questo e altro parla l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa alle 14. Qui le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it.

Che partita si aspetta domani?

"Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario difficile da affrontare, che ha messo in difficoltà chiunque. Hanno un'identità chiara e un'intensità che crea problemi alle altre".

Sei dove immaginavi di arrivare? Perché è così complicato battere queste squadre?

"Hanno identità, intensità e gamba. Nelle cose semplici riescono a metterti in difficoltà. Hanno giocatori sugli esterni che possono mettere in difficoltà, un attaccante, incursori e trequartisti che riempiono l'area con i tempi giusti. Poi ti vengono a prendere a uomo, hanno i tempi giusti. Fanno le cose con una certa determinazione, riescono a tornare in molti anche se superi la pressione".

Nell'ottica di una crescita ulteriore cosa vuoi vedere in più?

"Le cose dobbiamo farle meglio, abbiamo cercato di trasmettere questo pensiero dall'inizio. Le squadre che vogliono essere competitive bisogna che aggiungano qualcosa in più rispetto a ciò che sono abituate a fare. L'ambizione non deve mai mancare se vuoi essere competitivo".

Sembri immune da tutte le polemiche: le frecciate che peso hanno nell'economia della stagione?

"Per come vedo io il calcio, nessuno. Per come sono cresciuto, maturato in questo sport. Le ho vissute da giocatore e da allenatore, per me incidono poco. Soltanto a livello mediatico, per il resto non hanno a che fare con questo sport. Si va sempre a cercare la critica, polemiche inutili che non servono a niente e nessuno".

Cosa può succedere con Cancelo?

"Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete più di lui. Così come vorrei parlare di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra un po' rientra. Guardo sempre la realtà dei fatti, quello che ho a disposizione. Amo il gruppo, i giocatori. Preferirei parlare di loro".

Gestisci guardando una partita per volta?

"Quando abbiamo avuto un calendario affollato, abbiamo sempre cercato di cambiare. Abbiamo sempre avuto come riferimento la famosa meritocrazia. Non è semplice giocare ogni due giorni. Abbiamo 25 giocatori, 22 di movimento in grado di scendere in campo. Non potrei farne a meno, le energie che spendi in gara sono tante. Tutte le partite sono importanti".

De Vrij e Frattesi troveranno più continuità o temi la cercheranno lontano dall'Inter?

"Non temo nulla, Mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, com tutti gli altri. Sta a loro scegliere diversamente. Sono i primi responsabili di quello che accade. Vero che probabilmente sono i due che hannoo giocato meno rispetto agli altri, un poo' per cause fisiche Frattesi e un po' per scelte diverse De Vrij, ma abbiamo sempre presente quello che Stefan è e l'esempio che dà. Avranno più opportunità di giocare".

Bisogna anche spendere qualche fallo in più?

Il senso di responsabilità, la percezione del pericolo, quando si fanno determinate pressioni c'è il rischio di essere saltato e bisogna saper agire. Poi se stiamo aumentando il livello di falli, qualcuno ha scritto che siamo una squadra di fabbri, ho letto persino questo. I miei giocatori non hanno paura di fare contrasti o fare fallo ma sempre con l'intenzione di cercare di recuperare palla"

La riaggressione è una chiave per vincere le partite?

"Quando rubi la palla hai più opportunità di fare gol. Quando fai accerchiamento con 10 giocatori sotto la linea della palla, diventa tutto più complicato. Il fatto di prenderci qualche rischio in più è dovuto al voler giocare più in verticale, attaccando una linea difensiva non organizzata".

Ti diverti un po' di più ora?

"Mi diverto a vedere mille polemiche che nascono da cose che non esistono. Mi diverto quando vedo che si parla troppo di cose che non hanno nulla a che fare con la realtà. Inizio a divertirmi perché non mi pesano, mi fanno divertire e mi fanno concentrare sul mio dovere per far crescere la squadra".

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Solite domande del primo gennaio. Ci sono cinque squadre in pochi punti. La realtà della classifica dice questo, magari tra un mese sarà diverso. Vedendo la classifica e la differenza di punti minima, tutte e cinque hanno la loro possibilità di arrivare fino in fondo".