Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è tornato anche sulle partite in Supercoppa
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è tornato anche sulle partite in Supercoppa Italiana contro Inter e Napoli. Ecco le sue parole:

"Le ultime cinque partite sono state Lazio, Vigo, Juventus, Inter, Napoli. Sono state tutte partite toste. Ormai la squadra è abituata a questi ritmi e non andare nello specifico e preparare le sfide in pochissimo tempo".

"Non sono preoccupato per questo, ma bisognerà essere tutti al top. Con i cinque cambi riusciamo a compensare dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista della qualità dobbiamo adattarci per tenerla sempre alta".

(Fonte: TMW)

