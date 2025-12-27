FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Nicola: “Il Napoli e l’Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre…”

partite

Nicola: “Il Napoli e l’Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre…”

Nicola: “Il Napoli e l’Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre…” - immagine 1
Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Cremonese alla vigilia della gara contro il Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Alla vigilia della gara contro il Napoli, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Se ogni tanto il Napoli lascia dei punti agli altri non dispiace, parliamo dei campioni d’Italia e di una squadra che, insieme all’Inter, è tra le più attrezzate e organizzate della Serie A oltre ad avere un allenatore straordinario. Saranno anche galvanizzati dalla vittoria della Supercoppa, i numeri dimostrano le differenze che ci sono tra noi e una squadra che ha obiettivi così importanti. Sappiamo che incontriamo una grande squadra con grandi giocatori abituati a questi ritmi".

Nicola: “Il Napoli e l’Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre…”- immagine 2
Getty Images

"A volte però può succedere di essere ulteriormente competitivi e domani per noi sarà una partita nel quale dovremo fare tesoro di quanto incontrato finora mettendolo all’ennesima potenza cercando di fare le cose con serenità e grandissima dedizione".

Nicola: “Il Napoli e l’Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre…” - immagine 1
Nicola: &#8220;Il Napoli e l&#8217;Inter le più attrezzate e organizzate della Serie A. Inoltre&#8230;&#8221;

Quanto può contare il tifo in una partita così delicata? Sono attesi diversi tifosi azzurri…

“Napoli è una realtà seguita, ma anche la nostra gente ci segue e si vede sia dentro che fuori casa. Domani il pubblico avrà un’ulteriore importanza, soprattutto nel trasferire la sicurezza che dev’essere qualitativa e non da presuntuosi, cosa che non ci appartiene. Quando il pubblico tiene i decibel e inietta energia è sicuramente d’aiuto, anche sui singoli contrasti. Non ho dubbi che ci sosterranno, dobbiamo alzare tutti i decibel in campo e fuori nel rispetto dell’avversario”.

(uscremonese.it)

Leggi anche
Genoa, De Rossi: “Contro Inter e Atalanta due buone prestazioni. Non ci abbattiamo”
Chivu: “Frattesi, non racconto tutto! Guardiamo Stankovic. Mercato? Non dirò mai…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA