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Bologna, Tedesco: “Futuro Lucumì? Al momento è un nostro giocatore. I dirigenti sanno…”
Intervenuto in conferenza stampa dopo il primo allenamento nel ritiro di Valles, l'allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, ha parlato anche del futuro di Lucumì, accostato anche all'Inter. Ecco le sue parole:
"Sono molto contento della risposta che stanno dando i miei giocatori. Non è un segreto che le nostre priorità siano un terzino sinistro e un centrocampista. Ma il mercato è bloccato per tutti, negli anni del mondiale è sempre così. Ma io e la società siamo allineati su tutto".
"Rowe, Castro e Lucumi? I dirigenti sanno benissimo le mie esigenze, ma anche io so quali sono le esigenze del club. Loro sono stati sempre trasparenti con me, dicendomi quali fossero gli scenari: e io ho preso la decisione di venire qui. Ma Lucumi al momento è un nostro giocatore".
(Fonte: ilrestodelcarlino.it)
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