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fcinter1908 partite conferenze stampa Liverpool, Iraola: “Stimo tanto Jones, grande giocatore. Spero riusciremo a tenerlo a lungo”
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Liverpool, Iraola: “Stimo tanto Jones, grande giocatore. Spero riusciremo a tenerlo a lungo”
Nella conferenza stampa delle scorse ore, il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, nel presentare la nuova stagione, ha parlato anche del futuro di Curtis Jones
Nella conferenza stampa delle scorse ore, il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, nel presentare la nuova stagione, ha parlato anche del futuro di Curtis Jones, grande obiettivo di mercato dell'Inter.
Ecco le sue dichiarazioni:
"Avrò la possibilità di parlare con lui oggi. Stimo moltissimo Curtis. Per me è un grande, grandissimo giocatore e spero che possa continuare con noi e continuare a rendere come ha fatto finora. È molto importante che sia scouser, che sia di qui. Mi piace anche la sua personalità. Almeno dall’esterno sembra un giocatore con un buon carattere e spero che riusciremo a tenerlo, non solo per quest’anno ma per più tempo".
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