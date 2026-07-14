"Avrò la possibilità di parlare con lui oggi. Stimo moltissimo Curtis. Per me è un grande, grandissimo giocatore e spero che possa continuare con noi e continuare a rendere come ha fatto finora. È molto importante che sia scouser, che sia di qui. Mi piace anche la sua personalità. Almeno dall’esterno sembra un giocatore con un buon carattere e spero che riusciremo a tenerlo, non solo per quest’anno ma per più tempo".