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Liverpool, Iraola: “Stimo tanto Jones, grande giocatore. Spero riusciremo a tenerlo a lungo”

Liverpool, Iraola: “Stimo tanto Jones, grande giocatore. Spero riusciremo a tenerlo a lungo” - immagine 1
Nella conferenza stampa delle scorse ore, il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, nel presentare la nuova stagione, ha parlato anche del futuro di Curtis Jones
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nella conferenza stampa delle scorse ore, il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, nel presentare la nuova stagione, ha parlato anche del futuro di Curtis Jones, grande obiettivo di mercato dell'Inter.

Liverpool, Iraola: “Stimo tanto Jones, grande giocatore. Spero riusciremo a tenerlo a lungo”- immagine 2
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Ecco le sue dichiarazioni:

Inter Curtis Jones
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"Avrò la possibilità di parlare con lui oggi. Stimo moltissimo Curtis. Per me è un grande, grandissimo giocatore e spero che possa continuare con noi e continuare a rendere come ha fatto finora. È molto importante che sia scouser, che sia di qui. Mi piace anche la sua personalità. Almeno dall’esterno sembra un giocatore con un buon carattere e spero che riusciremo a tenerlo, non solo per quest’anno ma per più tempo".

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