Le parole del portiere dei tedeschi in conferenza stampa raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 gennaio - 14:44

Gregor Kobel, portiere del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "La partenza di Anselmino? Mi dispiace non sia più in rosa, è un bravo ragazzo. Abbiamo vissuto bei momenti con lui. Inter? I nostri tifosi hanno una grandissima influenza, quando siamo in campo li percepiamo sempre e questo influisce. Qui si giocano partite fantastiche, è un supporto in più che sentiamo di avere. Giochiamo contro una squadra forte, ma possiamo ottenere un buon risultato. Servirà entusiasmo ed energia anche per difendere, prima di provare a colpire poi davanti.

Non so cosa ci abbia resi così forti in stagione, ma abbiamo lavorato molto bene. Siamo sempre scesi in campo come una squadra unita in Bundesliga, in Champions abbiamo fatto un po' più di fatica, ma dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per poterli applicare anche in Europa. L'Inter ha una squadra di qualità, ma anche noi abbiamo le nostre carte.

Sommer? Sono concentrato su me stesso, non ho visto gli ultimi gol subiti. Gli errori fanno comunque parte del gioco, lui ha tanta esperienza e sa gestire certe situazioni. Con me è si è rivelata una brava persona quando abbiamo giocato insieme".