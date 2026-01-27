Il tecnico del Psv Bosz, in conferenza stampa, ha risposto anche alle domande sul futuro di Perisic legato alla qualificazione agli ottavi
Bosz sul futuro di Perisic: “Non ci penso minimamente. Paura di perderlo? No…”
Domani naturalmente è in palio il prossimo turno di Champions League. Hai anche la sensazione che il futuro di alcuni giocatori sia in gioco? Per esempio Perisic o Pepi, visto che circolano molte voci insistenti su una loro possibile partenza?
No, assolutamente non ci penso minimamente. Noi vogliamo vincere la partita di domani, vogliamo andare avanti. Il focus è tutto su quello. Non su altre questioni. E di queste cose, tra l’altro, non so nemmeno nulla.
Quindi non hai paura che, se non raggiungete il turno successivo di Champions League, possiate perdere giocatori come Pepi o Perisic?
No, no. Io non ho paura così facilmente.
