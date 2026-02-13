"Sono modelli anche per i bambini, noi nel mondo del calcio dobbiamo imparare, dobbiamo trasmettere valori. Qui si giudica solo in base ai risultati, è giusto fino ad un certo punto. Il calcio è sport, è la vita ma non è tutto. Di Brignone è bella la storia, nessuno ci credeva se non lei. Questo deve impattare, i giovani devono vedere questi esempi. Avrei voluto anche Lindsey Vonn finire quella discesa, con un crociato rotto e una protesi. Spero che si riprenda presto. Abbiamo da imparare".