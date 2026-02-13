FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Flick: “Se è la serata peggiore della mia carriera? No, è stata con l’Inter: quella è la peggiore”

Flick: "Se è la serata peggiore della mia carriera? No, è stata con l'Inter: quella è la peggiore"
Sconfitta clamorosa ieri sera per il Barcellona di Hansi Flick, che perde 4-0 l'andata della semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid
Sconfitta clamorosa ieri sera per il Barcellona di Hansi Flick, che perde 4-0 l'andata della semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid. Queste le parole del tecnico tedesco in conferenza nel post-match.

Flick: “Se è la serata peggiore della mia carriera? No, è stata con l’Inter: quella è la peggiore”- immagine 2
Getty Images

"Se è la serata peggiore della mia carriera? No, la serata peggiore è stata contro l'Inter, quella è stata la peggiore. Qui abbiamo una chance di rimontare, sappiamo che non sarà facile ma ci proveremo".

