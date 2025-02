Tajon Buchanan , ex esterno dell'Inter ceduto al Villarreal a gennaio, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “I miei primi giorni sono andati molto bene. Tutti mi hanno accolto bene. Sono felice per questa nuova sfida e una nuova avventura. I primi allenamenti sono andati bene e sono pronto a dare il mio contributo qui. Ero allo stadio e ho guardato la partita. Sono rimasto molto colpito. Giochiamo un ottimo calcio. È stata una partita molto offensiva e ga dimostrato la qualità dei giocatori. Mi piace dribblare, correre e generare occasioni in attacco. So anche che devo assumermi la responsabilità difensiva. Lo stile mi si addice molto bene e devo dimostrarlo.

Volevo giocare di più e all'Inter non ho avuto le occasioni che volevo. Il Villarreal era interessato a me molto tempo fa e ora ha mostrato nuovamente interesse per me. Ho deciso di venire qui. Devo dimostrare il mio livello. Venire è un’opportunità per farlo. Avere concorrenza è positivo. Spinge ognuno ad essere la migliore versione di se stesso. In una squadra cerchi quello. Miglioreremo sia come squadra che individualmente. Questo ci permetterà di dare il meglio di noi. Siamo qui per lavorare duro e vincere le partite. All'Inter giocavo più da esterno, ma ho giocato anche come terzino destro. Ma la mia posizione è quella dell'ala. Spero di giocare in quella posizione. Mi sento in forma. Non ancora in piena forma, ma questa arriva giocando. La decisione dipende dall'allenatore, ma se deciderà di farmi giocare darò il massimo. Sono pronto".