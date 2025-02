Un assist nella stracittadina, nei minuti di recupero, rappresenta un esordio memorabile, per un biglietto da visita che non poteva essere migliore. Di fatto Zalewski in soli 14 minuti con la maglia dell'Inter ha già ottenuto maggiori consensi rispetto a Tajon Buchanan, che tra un apprendistato lento, un infortunio problematico e una scintilla mai davvero mostrata sul verde, non è mai riuscito davvero a incidere – quando contava – con i nerazzurri dopo essere arrivato a Milano all'inizio del 2024.