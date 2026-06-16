Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito, riscattato dall'Inter e reduce da un'ottima stagione:

Caprile, Gaetano, Esposito e Obert sono incedibili o sono arrivate offerte?

"Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per nessun calciatore. L'idea è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Ma sappiamo anche che i matrimoni si fanno in due, vedremo con le esigenze di mercato".