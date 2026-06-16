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Cagliari, Accardi: “Per ora non abbiamo ricevuto offerte per Esposito. L’idea è…”

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Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito, riscattato dall'Inter e reduce da un'ottima stagione:

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Caprile, Gaetano, Esposito e Obert sono incedibili o sono arrivate offerte?

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"Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per nessun calciatore. L'idea è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Ma sappiamo anche che i matrimoni si fanno in due, vedremo con le esigenze di mercato".

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La linea di mercato è quella di stare sugli italiani?

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"La linea è quella di investire sui giovani, ma per far crescere i giovani serve anche la linea esperta. Il connubio perfetto fa certamente la differenza. Per quanto riguarda italiani o stranieri... Noi siamo attenti alle opportunità di mercato, indipendentemente dalla nazionalità".

(Fonte: TMW)

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