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fcinter1908 partite conferenze stampa Cagliari, Accardi: “Per ora non abbiamo ricevuto offerte per Esposito. L’idea è…”
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Cagliari, Accardi: “Per ora non abbiamo ricevuto offerte per Esposito. L’idea è…”
Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito
Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Sebastiano Esposito, riscattato dall'Inter e reduce da un'ottima stagione:
Caprile, Gaetano, Esposito e Obert sono incedibili o sono arrivate offerte?—
"Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per nessun calciatore. L'idea è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Ma sappiamo anche che i matrimoni si fanno in due, vedremo con le esigenze di mercato".
La linea di mercato è quella di stare sugli italiani?—
"La linea è quella di investire sui giovani, ma per far crescere i giovani serve anche la linea esperta. Il connubio perfetto fa certamente la differenza. Per quanto riguarda italiani o stranieri... Noi siamo attenti alle opportunità di mercato, indipendentemente dalla nazionalità".
(Fonte: TMW)
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