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Giulini: “A tutti fa piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me no perché…”
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu
Nel corso della conferenza stampa di oggi, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu.
"Ogni giorno il direttore mi dice un nome nuovo, quindi oggi siamo una società appetibile per i giovani: dobbiamo essere bravi a rimanerlo e a scegliere i giocatori giusti, che non vedano Cagliari come una piazza dove restare solo un anno.
Penso che a tutti faccia piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me non fa piacere, se non personalmente per il ragazzo, la maglia è stata sfruttata un anno per poi andarsene in un grande club. Non è il modo in cui vogliamo lavorare”.
(Centotrentuno)
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