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Giulini: “A tutti fa piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me no perché…”

Giulini: “A tutti fa piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me no perché…” - immagine 1
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso della conferenza stampa di oggi, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu.

Giulini: “A tutti fa piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me no perché…”- immagine 2

"Ogni giorno il direttore mi dice un nome nuovo, quindi oggi siamo una società appetibile per i giovani: dobbiamo essere bravi a rimanerlo e a scegliere i giocatori giusti, che non vedano Cagliari come una piazza dove restare solo un anno.

Giulini: “A tutti fa piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me no perché…”- immagine 3

Penso che a tutti faccia piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me non fa piacere, se non personalmente per il ragazzo, la maglia è stata sfruttata un anno per poi andarsene in un grande club. Non è il modo in cui vogliamo lavorare”.

(Centotrentuno)

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