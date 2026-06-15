Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Tommaso Giulini , presidente del Cagliari, tra i tanti temi affrontati, ha parlato così di Marco Palestra , rientrato all'Atalanta dopo il prestito in rossoblu.

"Ogni giorno il direttore mi dice un nome nuovo, quindi oggi siamo una società appetibile per i giovani: dobbiamo essere bravi a rimanerlo e a scegliere i giocatori giusti, che non vedano Cagliari come una piazza dove restare solo un anno.

Penso che a tutti faccia piacere vedere Palestra sui giornali con la nostra maglia: a me non fa piacere, se non personalmente per il ragazzo, la maglia è stata sfruttata un anno per poi andarsene in un grande club. Non è il modo in cui vogliamo lavorare”.