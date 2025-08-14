Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia contro la Virtus Entella ha parlato anche di Sebastiano Esposito, nuovo attaccante rossoblu, appena prelevato dall'Inter: "Esposito è un ragazzo che ha grandissima qualità e grandissima personalità, e anche un'esperienza importante nonostante la giovane età. Siamo felici che abbia scelto di venire qui, siamo convinti che possa dare il suo contributo".