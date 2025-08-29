Cagliari, Pisacane: “Rispetto ma nessuna paura del Napoli. La mia squadra deve…”

Sul mercato il tecnico del Cagliari Pisacane è ottimista: "è arrivato Palestra, ma arriveranno anche altri giocatori".

Matteo Pifferi Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 05:02)

"Napoli per me non è una partita come tutte le altre: ci sono nato, c'è la mia famiglia. Per me è una partita che vale tre punti che cercheremo di portare a casa". Fabio Pisacane, cresciuto nei Quartieri Spagnoli, sabato gioca contro la squadra della sua città.

"Ma calcisticamente - dice il tecnico del Cagliari - io devo ringraziare il Genoa e, soprattutto, il Cagliari". Per la squadra rossoblù quella del 'Maradona' sarà una trasferta più tranquilla dopo il punto conquistato in extremis con la Fiorentina: "Ma bisogna stare con i piedi per terra - dice ancora Pisacane parlando del match di sabato -.. Spirito, dedizione e sacrificio sono valori che la squadra deve avere dentro. Percorso e obiettivo li conosciamo: non dobbiamo distrarci. Perché abbiamo registrato tanti spunti positivi, ma anche elementi da correggere".

Il Napoli si è rinforzato "non solo a centrocampo: è molto forte - spiega Pisacane -. Sappiamo già che avremo delle difficoltà, ma abbiamo preparato la partita anche per superare queste difficoltà. Rispetto, ma non paura: non è nel nostro Dna". Sul mercato il tecnico è ottimista: "è arrivato Palestra, ma arriveranno anche altri giocatori".

La novità è proprio Palestra: "È in ottima condizione e ben allenato - sottolinea -: potrebbe anche lui partire dall'inizio o essere schierato a gara in corso. Può giocare su tutte e due i lati, è di piede destro, ma può stare anche a sinistra". Pisacane non svela l'undici iniziale: "Gaetano sta crescendo: per la formazione sarà un dubbio che mi porterò dietro fino all'ultimo. Borrelli ha fatto un esordio buono e generoso: può iniziare o essere una freccia da 'scoccare' nel corso della partita".