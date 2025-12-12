Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta, l'allenatore del Cagliari Pisacane ha parlato anche di Marco Palestra, arrivato in estate proprio dai bergamaschi e nelle ultime settimane accostato all'Inter.
Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali”
Ecco le sue parole:
"E' un ragazzo che mi ha sorpreso fin da subito, specie per l'umiltà. Deve rimanere così, non deve leggere (i giornali, ndr). Il calcio ti illude, si fa presto a cambiare giudizi. Non deve, d'altro canto, non buttarsi giù dopo qualche prestazione negativa".
(Fonte: TMW)
