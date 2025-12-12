FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali”

partite

Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali”

Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta, l'allenatore del Cagliari Pisacane ha parlato anche di Marco Palestra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta, l'allenatore del Cagliari Pisacane ha parlato anche di Marco Palestra, arrivato in estate proprio dai bergamaschi e nelle ultime settimane accostato all'Inter.

Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali”- immagine 2
Getty

Ecco le sue parole:

Cagliari, Pisacane: “Palestra? Mi ha sorpreso per l’umiltà. Non deve leggere i giornali”- immagine 3
Getty

"E' un ragazzo che mi ha sorpreso fin da subito, specie per l'umiltà. Deve rimanere così, non deve leggere (i giornali, ndr). Il calcio ti illude, si fa presto a cambiare giudizi. Non deve, d'altro canto, non buttarsi giù dopo qualche prestazione negativa".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
De Rossi: “Se non sei perfetto l’Inter può umiliarti! Col Liverpool episodio brutto,...
Slot: “Parlerò con Salah in giornata: il futuro dipenderà da…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA