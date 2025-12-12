Slot: “Parlerò con Salah in giornata: il futuro dipenderà da…”

"Non ci sono motivi per non volere che resti", ha detto Slot sul futuro di Mo Salah, sempre attratto dalle sirene arabe

Il caso Salah tiene sempre banco in casa Liverpool. Il tecnico dei Reds, Arne Slot , alla vigilia del match casalingo con il Brighton ha detto che parlerà oggi con il campione egiziano per decidere se domani sarà presente in campo.

Mohamed Salah aveva fatto sapere nei giorni scorsi di essere stato "messo da parte" dal club dopo il pareggio a Leeds e di essere stato poi escluso dalla lista dei convocati per la partita di Champions contro l'Inter.

"Parlerò con Mo questa mattina - ha detto Slot -. L'esito della conversazione determinerà come andranno le cose". L'attaccante egiziano è rimasto in panchina in due delle ultime tre partite dei Reds in Premier League, l'ultima da titolare risale al 26 novembre, nella sconfitta in Champions contro il PSV.

Salah partirà per la Coppa d'Africa lunedì e, a seconda di come andrà avanti l'Egitto nella competizione, potrebbe non tornare nel Merseyside prima della finale del 18 gennaio. Incalzato ulteriormente sul futuro di Salah, che ha firmato un nuovo contratto biennale ad aprile, Slot ha detto: "Non ci sono motivi per non volere che resti".